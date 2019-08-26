Antalya’da Karadeniz fıkralarını aratmayan olay

Antalya’da yaşayan Ersin Akbaş’ın (53), doğumunda kız ismi yazdırılarak başlayan isim karışıklığı nedeniyle başına gelmeyen kalmadı.

Antalya’da yaşayan 3 çocuk babası şoför Ersin Akbaş’ın ismiyle başı dertte. Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Kızılbel köyünde dünyaya gelen Akbaş, doğduğunda nüfusa ’Ergün’ ismiyle kız olarak yazıldı. Karadeniz fıkralarını aratmayan hatalar zinciri de bu yanlışlıkla başladı. İsmin ve cinsiyetin farklı yazıldığını fark eden aile, durumu nüfusa gidip kaydı erkek olarak değiştirdi. Ardından okula yazılan Akbaş, ilkokul diplomasını da Ersun olarak aldı, itiraz etti, bu sefer de Ergin Akbaş olarak aldı.

"2 isimle 2 kere askerlik yaptım"

1986 yılında gerçek ismi Ersin Akbaş olarak askere çağrılan talihsiz adam, 18 ay askerlik yaptıktan sonra 1990’daki Körfez krizinde 15 günlük seferberlik görevi için bu kez Ersün ismiyle askere alındığını öne sürdü.

“SGK primlerim yok sayıldı”

1984 yılında annesinin yanında işçi olarak çalıştığı için SGK girişi bulunan Akbaş, 1991 yılında açtığı tuhafiye dükkanıyla gelir vergisi mükellefi oldu. 2007 yılında ise kendisine ait iş yerinin kapatıldığını öne sürdü ve bu iş yerinin ‘çay ocağı’ olduğunun kendisine bildirilmesiyle neye uğradığını şaşırdığını söyledi. Durumu sorgulayan Akbaş, BAĞKUR’da ödenen primlerin farklı isimde olduğunu, SGK kayıtlarında da Ersin isminde kaydının yer almadığını ve önceden ödenen primlerinin yok sayıldığını iddia etti.

Akbaş, 2006’da isminin Ersin olması için Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açarak gerçek ismine 2008’de kavuştu.