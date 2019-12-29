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  4. Antalya'da karda mahsur kalan 4 kişiyi belediye ekipleri kurtardı

Antalya'da karda mahsur kalan 4 kişiyi belediye ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 17:38 | Son Güncelleme

Antalya'da karda mahsur kalan 4 kişiyi belediye ekipleri kurtardı

Antalya'nın Akseki ve Alanya ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 4 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Akseki'de Alacabel mevkisi Sülek Yaylası yolunda tipi yüzünden ilerleyemeyen ve araçlarında mahsur kalan Mesut Demir, Mustafa Şahin ile Hüseyin Güçlü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Antalya Büyükşehir
Belediyesi ekipleri, greyder ve pikapla bölgeye giderek mahsur kalan 3 kişiye ulaştı.

Alanya'daki İmamlı Mahallesi Yaylası'nda da aracı kara saplanan sürücü, belediye ekiplerinden yardım istedi.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucu araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

Öte yandan, belediye ekipleri, yağışın etkili olduğu Alanya - Gazipaşa yolu Aydap mevkisi ile Gedevet - Mahmutseydi yolundaki taş ve toprakları temizledi.

Ekipler tarafından Kuşyuvası ve Taşatan bölgelerinde de karla mücadele
çalışması yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya kar kış Mücadele

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