Antalya'da kardeşini silahla öldürdüğü iddiası

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin, tartıştığı kardeşini silahla öldürdüğü iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi D400 Karayolu üzerinde Deniz B. (55) kardeşi Mehmet Ali B. (36) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Deniz B, kardeşine silahla ateş etti. Yaralanan Mehmet Ali B, 112 Acil Servis Ekiplerince, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Ali B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

