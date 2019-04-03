Antalya’da kargo şirketi önünde 691 adet gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kargo yoluyla 691 adet gümrük kaçağı gözlüğü getirmeye çalışan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, Manavgat ilçesine bağlı Hisar Mahallesi’nde bulunan bir kargo şirketi önünde meydana geldi. Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerine kargo yoluyla kaçak gözlük getirileceği bilgisi ulaştı. Olay yerine sevk edilen ekipler, şüpheli İ.Y.’nin kolileri bantlamaya çalıştığını fark etti. Yapılan kontrolde ise 691 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen güneş gözlüğü ele geçirildi.

Şüpheli İ.Y. hakkında işlem başlatıldı.

