HABER

Antalya'da karı koca su kuyusunda ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 20:52 | Son Güncelleme

Antalya'da karı koca su kuyusunda ölü bulundu

Antalya'nın İbradı ilçesinde karı koca, 3 metrelik su kuyusunda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ormana Mahallesi'nde yaşayan Durdu Kesikçi (60) ile eşi İhsan Kesikçi'yi (65) evlerinde bulamayan yakınları, Sayıca mevkisinde Kesikçi çiftine ait araziye gitti.

Arazide de çifte ulaşamayan ve endişelenen yakınları, bölgede arama yapmaya başladı.

Durdu Kesikçi'nin daha önce çevresindekilere "Kendimi kuyuya atacağım." dediğini öğrenen yakınları, arazideki 3 metrelik su kuyusuna baktı. Kesikçi çifti, kuyuda hareketsiz şekilde bulundu.

Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan çiftin, hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Cenazeler, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ormana Mahalle Muhtarı Fikret Canbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, İhsan Kesikçi'nin 1,5 yıl önce İstanbul'dan Ormana'ya gelerek yerleştiğini söyledi.

Durdu Kesikçi'nin psikolojik sorunlarının bulunduğunu öne süren Canbaş, "İhsan, eşinin rahatsızlığından dolayı bize, 'Eşim, kendisini kuyuya atacağını söylüyor. Bu kuyuların kapaklarını kapatalım.' demişti. Biz de İbradı Belediyesine müracaat ettik ve kuyular için demir kapaklar yaptırdık." diye konuştu.

Canbaş, Durdu Kesikçi'nin yaklaşık 25 gün önce Antalya'da Eğitim Araştırma Hastanesi'nde psikolojik tedavi gördüğünü iddia etti.

PARTNERErkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...Erkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...
Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdikBakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik
Kadıköy'deki silahlı saldırı anı kameradaKadıköy'deki silahlı saldırı anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arazi İbradı su kuyusu

En Çok Okunan Haberler

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Çukur'a damga vurmuştu! Uyuşturucuyla yakalandı

Çukur'a damga vurmuştu! Uyuşturucuyla yakalandı

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

AK Parti: Tüm oyların yeniden sayımı için başvuracağız

AK Parti: Tüm oyların yeniden sayımı için başvuracağız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

HDP Şırnak’ın Silopi İlçe Eş Başkanı Fatma Gündüz tutuklandı

HDP'li başkan tutuklandı!

Kadıköy'de silahlı saldırı: 1 ölü

Kadıköy'de silahlı saldırı!

Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Düğün konvoyunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Düğün konvoyunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Antalya'da nisanda deniz keyfi

Antalya'da nisanda deniz keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.