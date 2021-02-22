HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya’da katı atık yangınında gökyüzü dumanla kaplandı

Antalya’da katı atık yangınında gökyüzü dumanla kaplandı

22.02.2021 21:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da katı atık maddelerinin bulunduğu boş arazide çıkan yangında gökyüzü dumanla kaplandı.

Antalya’da katı atık maddelerinin bulunduğu boş arazide çıkan yangında gökyüzü dumanla kaplandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü.
Yangın, Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5090. Sokak’ta boş bir arazide saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazideki katı atıkların yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 itfaiye aracı ve polis ekipleri sevk edildi. Çoğunluğu plastik ve ahşap olan atıkların yanması ile alevler metrelerce yükseldi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında beyaz dumanlar gökyüzünü kapladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Boşanıyorlar! Boşanıyorlar!
Mahalle kavgasında ortalık karıştıMahalle kavgasında ortalık karıştı
Nikah memuru nasıl olunur? Evlendirme memuru olmanın yolu nedir?Nikah memuru nasıl olunur? Evlendirme memuru olmanın yolu nedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Bitcoin'de sert düşüş!

Bitcoin'de sert düşüş!

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Erdoğan onu görünce 'Seviyorum seni tamam' diye seslendi

Erdoğan onu görünce 'Seviyorum seni tamam' diye seslendi

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

Teslim olan teröristler ifadelerinde HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir'in Gara'ya gittiğini anlattı

Teslim olan teröristler ifadelerinde HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir'in Gara'ya gittiğini anlattı

Mahalle kavgasında ortalık karıştı

Mahalle kavgasında ortalık karıştı

Cinsel istismar suçundan 35 yıl 7 ay hapis cezası alan baba tahliye edildi

Cinsel istismar sucundan ceza alan babaya tahliye kararı

Son Dakika: 22 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin doğu kesimleri için çığ uyarısı

Meteoroloji uyardı: Çığ olabilir

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.