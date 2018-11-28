Antalya'da kayalıklara düşen kişi kurtarıldı

Antalya'da kanyondaki bariyerleri aşınca kayalık alana düşen kişi, kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesinde, Serdengeçti Parkı yanında bulunan Kadın Yarı Kanyonu'ndaki bariyerleri aşan Soner Yardımcı, ayağının kayması sonucu 30 metreden kayalık alana düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve itfaiye ekipleri Yardımcı'ya ulaştı.

İtfaiye ve UMKE ekipleri, ip yardımıyla Yardımcı'nın düştüğü kayalıklara indi. Yaklaşık üç saatlik çalışma sonrası sedyeye bağlanan Yardımcı yukarıya çıkarıldı. Vücudunda kırıklar olan Yardımcı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

