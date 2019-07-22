Antalya'da kaybolan alzaymır hastasını jandarma buldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kaybolan alzaymır hastası, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda yarı baygın bulundu.

Adrasan Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan alzaymır hastası Ahmet Yener'in otele dönmediğinin bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Üç jandarma asayiş ve bir Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile AFAD ekibi ve iki arama köpeğiyle yapılan aramada ormanlık alanda Yener'in ayakkabısına ulaşıldı. Ayakkabı köpeklere koklatıldı. Köpeklerle devam edilen aramada Yener, konakladığı otelin 5 kilometre uzağında Sazak Koyu'nda ormanlık alanda yarı baygın bulundu.

Yaklaşık 3 metre yüksekten düştüğü belirlenen Yener'in, vücudunda morluk ve kesiler oluştuğu tespit edildi.

Yener, 112 Acil Servis ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

