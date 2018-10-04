Antalya'da kaza: 4 ölü (1)

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Antalya-Burdur karayolunun 50'nci kilometresindeki Dağbeli mevkiinde meydana geldi. Fatih Çapacı yönetimindeki 07 AAB 142 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan aynı aileden Mehmet, Ramazan, Hatice ve Safinaz Akpınar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Fatih Çapacı ise yaralandı.
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