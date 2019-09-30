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Antalya’da kaza yapan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 12:00 | Son Güncelleme

Antalya’da aracıyla iş yerine giren alkollü sürücü önce çevredeki vatandaşlarla kavga etti ardından polisle tartıştı.

Antalya’da aracıyla iş yerine giren alkollü sürücü önce çevredeki vatandaşlarla kavga etti ardından polisle tartıştı. Polisler uzun süre ikna edemediği alkollü vatandaşı en son yere yatırıp kelepçeleyerek gözaltına aldı. Aracın iş yerine girdiği kaza anları ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olay, dün gece merkez Muratpaşa ilçesi Işıklar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bilal Ö. isimli sürücü, aracının kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bir restorana girdi. Şans eseri kapalı olan ve kimsenin zarar görmediği olay sonrası çevredeki vatandaşlarla Bilal Ö. arasında tartışma yaşandı. Alkollü olduğu belirlenen Bilal Ö., çevredeki vatandaşlara hakaret edip zaman zaman yumruklaştı. Bilal Ö. ile kavga eden vatandaşlar, çevredeki diğer vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polislere rağmen vatandaşlarla tartışmasına devam eden Bilal Ö.’yü önce sakinleştirmeye çalışan polis ekipleri, uzun süre çaba sarf etti. Zaman zaman polise de mukavemet eden Bilal Ö.’nün bir polisi itmesi üzerine olay yerine takviye olarak gelen yunus ekipleri, alkollü şahsı yere yatırıp kelepçeledi. Yerde yatarken de direnen ve mukavemetini sürdüren Bilal Ö. güçlükle zapt edilebildi. Alkollü vatandaşa zarar vermeden gözaltına almak için büyük çaba sarf eden yunus ekipleri, sonunda kelepçeledikleri sürücüyü polis aracına bindirip polis merkezine götürdü.
Kazada mekanda müşteri bulunmaması sebebiyle şans eseri kimse yaralanmazken kaza anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görgü tanıkları aracın iş yerine girdikten sonra kendilerinin araçtan çıkardıklarını belirterek "Alkollüydü, insanlara saldırmaya başladı, vatandaşlar tepki gösterdi ambulans ve polis geldi. Alkolün etkisiyle direndi, çok hızlı ve alkollüydü" dedi.
Bir başka görgü tanığı ise aracın çok hızlı olduğunu ve her şeyin birkaç saniye içinde gerçekleştiğini ifade ederek, "İnsanların hayatına kast ediyorlar. Önce kaldırıma sonra rejüje çarptı ardından iş yerine girdi. Mekana açık olsaydı bırakın yaralıyı 3-4 kişi ölebilirdi" dedi.

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