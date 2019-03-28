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Antalya'da kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 11:16 | Son Güncelleme

ANTALYA'da dün kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada Furkan Afsin hayatını kaybederken, tedaviye alınan yaralılardan Nurcan Çakmak da bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Antalya'da kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da dün kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada Furkan Afsin hayatını kaybederken, tedaviye alınan yaralılardan Nurcan Çakmak da bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Ölü sayısının 2'ye yükseldiği kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda seyreden Hüseyin Koyun idaresindeki 07 SV 268 plakalı kamyon, dün saat 16.30 sıralarında, İl Sağlık Müdürlüğü kavşağında Berna Afsin'in kullandığı 07 CCG 80 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Berna Afsin, yolcular Furkan Afsin ve Nurcan Çakmak ile kamyon sürücüsü Hüseyin Koyun yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Furkan Afsin, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Tedaviye alınan yaralılardan Nurcan Çakmak da, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Akraba olan Nurcan Çakmak ve Furkan Afsin'in cenazeleri bugün öğleyin kılınacak namazın ardından Konyaaltı Yarbaşçandır Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Sürücüler Hüseyin Koyun ve Berna Afsin'in tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.
KAZA ANI KAMERADA
Diğer yandan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sol şeritten otomobiliyle ilerleyen Berna Afsin, kavşakta dönülmez tabelası bulunmasına rağmen sola dönerek karşı yola giriyor. Bu esnada Afsin'in kullandığı araca, Hüseyin Koyun'un kullandığı kamyon çarpıyor. Kayıtlarda kamyonun otomobili altına alarak bir süre sürükledikten sonra durduğu görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Antalya'da kazada ölü sayısı 2'ye çıktıAntalya'da kazada ölü sayısı 2'ye çıktıAntalya'da kazada ölü sayısı 2'ye çıktıAntalya'da kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

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