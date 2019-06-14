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Antalya’da kazada ters dönen ticari taksiye imece usulü kurtarma

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 09:49 | Son Güncelleme

Antalya’da otomobille çarpışan ticari taksi ters döndü.

Antalya’da otomobille çarpışan ticari taksi ters döndü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, ticari taksi imece usulü vatandaşlar tarafından düzeltildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otogar istikametine seyir halinde bulunan Göktürk Elmacı idaresindeki 07 T 3794 plakalı ticari taksiyle, Engin Yıldırım yönetimindeki 07 AEH 405 plakalı otomobil aynı yönde ilerlerken iddiaya göre hatalı manevra nedeniyle çarpıştı. Kazada otomobil zarar görürken, ticari taksi çarpışmanın etkisiyle refüjle yol arasına ters döndü. Her iki aracın sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Ticari takside yolcuların olmaması olası bir yaralanmayı önledi. İhbarla bölgeye trafik ekipleri geldi. Bulvarda trafik güvenliğini alan ekipler, sürücülere alkol kontrolü yaptı. Ters dönen ticari araç yan tarafına lastik konularak onlarca kişi tarafından düzeltildi. Yaya geçidi yakınında olan kazaya rağmen yayaların tehlikeye aldırmadan karşıdan karşıya geçmeye devam ettikleri görüldü.

Geçit isteği
Bulvar üzerindeki yaya geçidinden her gün ölüm tehlikesi atlattıklarını dile getiren Azize İçyar, “Karşıdan karşıya geçerken büyük zorluk yaşıyoruz. İş çıkışı daha zor oluyor. On dakikada karşıya geçemiyoruz. Burada birçok kez kaza oldu. İllaki birinin ölmesi mi gerekiyor. Üst ya da alt geçit istiyoruz” dedi.

Antalya’da kazada ters dönen ticari taksiye imece usulü kurtarma

Antalya’da kazada ters dönen ticari taksiye imece usulü kurtarma

Antalya’da kazada ters dönen ticari taksiye imece usulü kurtarma

Antalya’da kazada ters dönen ticari taksiye imece usulü kurtarma

Antalya’da kazada ters dönen ticari taksiye imece usulü kurtarma

Antalya’da kazada ters dönen ticari taksiye imece usulü kurtarma

Antalya’da kazada ters dönen ticari taksiye imece usulü kurtarma

Antalya’da kazada ters dönen ticari taksiye imece usulü kurtarma

Antalya’da kazada ters dönen ticari taksiye imece usulü kurtarma

Antalya’da kazada ters dönen ticari taksiye imece usulü kurtarma

Antalya’da kazada ters dönen ticari taksiye imece usulü kurtarma

Antalya’da kazada ters dönen ticari taksiye imece usulü kurtarma

Antalya’da kazada ters dönen ticari taksiye imece usulü kurtarma

Antalya’da kazada ters dönen ticari taksiye imece usulü kurtarma

Antalya’da kazada ters dönen ticari taksiye imece usulü kurtarma

Antalya’da kazada ters dönen ticari taksiye imece usulü kurtarma

Antalya’da kazada ters dönen ticari taksiye imece usulü kurtarma

Antalya’da kazada ters dönen ticari taksiye imece usulü kurtarma

Antalya’da kazada ters dönen ticari taksiye imece usulü kurtarma
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