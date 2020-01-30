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Antalya'da Kazak gazeteci evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 14:20 | Son Güncelleme

Antalya'da Kazak gazeteci evinde ölü bulundu

Antalya'da Kazakistan uyruklu gazeteci evinde ölü bulundu.

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 138 Sokak'taki sitede yaşayan Zhassulan Kuzhekov'u (53), ailesi odasında hareketsiz buldu.

İhbar üzerine eve giden 112 Acil Servis ekibi, Kuzhekov'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kuzhekov'un cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Evli ve biri engelli iki çocuk babası Kuzhekov'un gazeteci olduğu ve Antalya'da yaşayan Kazakistan vatandaşlarıyla ilgili haberler yaptığı öğrenildi.

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Antalya kazakistan şüpheli ölüm Zhassulan Kuzhekov

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