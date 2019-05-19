Antalya'da kazı başkan yardımcısı bıçakla öldürüldü

Antalya'da, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Kumluca ilçesinde bulunan Olimpos Antik Kenti'nin kazı ekibi başkan yardımcısı Sinan Sertel yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde, Sinan Sertel (32) ile Kumluca ilçesinde yaşayan S.P. (32) arasında, Olimpos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.P, Sertel'i göğsünden bıçakladı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil servis ekibince hastaneye kaldırılan Sinan Sertel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sertel'in cenazesi Kemer'deki bir özel hastanenin morguna konuldu.
Şüpheli S.P. ise Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
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