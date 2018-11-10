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Antalya'da kent merkezinde susturuculu, dürbünlü tüfekle kuş avladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 12:19 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde parka gelen bir kişi susturucu taktığı dürbünlü tüfekle onlarca kuş avladı.

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde parka gelen bir kişi susturucu taktığı dürbünlü tüfekle onlarca kuş avladı. Kafasını kestiği kuşları aracına koyan şehir magandası, olay yerinden ayrılırken, o anlar vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Muratpaşa ilçesindeki olay, dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki Falez Park'a beyaz otomobiliyle gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, aracından çıkardığı dürbünlü tüfeğe susturucu taktı. Tüfeği aracın üzerine bırakıp bir süre etrafı kontrol eden şehir magandası daha sonra aracın kaputuna uzanıp destek alarak parktaki kuşlara ateş etmeye başladı. BAŞINI KESİP ARACINA KOYDU Parkta yürüyüş yapan ve spor yapanların hayatını hiçe sayarak defalarca silahını ateşleyen şahıs, vurduğu kuşları alarak aracına getirdi. Tek tek başını kestiği kuşları aracına koyan şehir magandası, daha sonra tüfeğini de aracına koyarak parktan uzaklaştı. CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ Şehir magandasının parktaki av safarisi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüleri çeken görgü tanığı, "Hastaneye gidiyordum. Tüfek ateşli mi yoksa havalı mı bilmiyorum. Aracın plakasını polise bildirdim. Ancak şehir merkezinde insanların spor yaptığı, çocuklarıyla oynadığı bir parkta tam bir dehşet yaşadık. İnsanların canını hiçe sayarak, sanki av safariye çıkmış gibi ateş etti" dedi. POLİS İNCELEME BAŞLATTI Görüntüleri çekenlerin şikayeti üzerine inceleme başlatan polis, araç plakasında şehir magandasının kimliğini tespit edip yakalamak için harekete geçti.

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