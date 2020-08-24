HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Antalya’da kepçenin caretta caretta yuvalarına verdiği zarara ilk tepki, aynı suçtan 60 bin lira ceza yiyen gençten geldi

Antalya’da kepçenin caretta caretta yuvalarına verdiği zarara ilk tepki, aynı suçtan 60 bin lira ceza yiyen gençten geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2020 16:35 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde kepçenin Beykonak sahilindeki caretta caretta yuvalarını dağıtmasına, 2 yıl önce cipiyle sahile girip yuvalara zarar verdiği için 60 bin lira ceza yiyen Emrah Ay’dan tepki geldi.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde kepçenin Beykonak sahilindeki caretta caretta yuvalarını dağıtmasına, 2 yıl önce cipiyle sahile girip yuvalara zarar verdiği için 60 bin lira ceza yiyen Emrah Ay’dan tepki geldi. Sahile gelerek ezilen yuvaları inceleyen Emrah Ay, "Cezayı ödemek için aracımı satılığa çıkardım, bunu yapan kimse aynı cezayı almasını istiyorum" dedi.

Kumluca Belediyesi kontrolündeki Beykonak sahiline gelen iş makinesi, gönüllü çevreciler tarafından daha önceden tespit edilerek çubuklarla ve kafeslerle işaretlenen, koruma altına alınan caretta caretta kaplumbağalarının yuvalarını bozdu. Denizle karanın buluştuğu noktada dolaşan kepçe, işaretli olan yuvaları ezdi. Açıkta kalan yuvalardaki yumurtalarını martılar yedi.

ÇEVRE SAKİNLERİ TEPKİLİ

Çevre sakinleri kırılmış caretta caretta yumurtalarını görünce yumurtaları yeniden kumun altına gömdü. Beykonak ve Mavikent sitelerinde yaşayan vatandaşlar yapılan çalışmaları fotoğraflayıp sosyal medyada paylaştı.

Kepçe ile girilerek caretta caretta yuvalarının dağıtılmasının ardından Milli Barklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından tutanak tanzim edildi. Çevre kanunun ilgili maddeleri uyarınca ceza tatbik edilen olay sonrasında ilk tepki 2 yıl önce gece karanlıkta sahile girip caretta caretta yuvalarını yıktığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından ‘biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunmasına ilişkin maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle 60 bin 163 TL, 4 yuvayı bozduğu için de 400 TL para cezası verilen Emrah Ay’dan geldi. Sahile gelip yuvaları inceleyen Emrah Ay, "İş makineleri kafesleri ezmişler. Kafeslerin yerlerini değiştirmişler. Bana 60 bin lira ceza geldi, bunu yapanlara da gelsin. Şu anda benim ödeyecek kudretim yok. Ben bu yüzden aracımı satılığa çıkardım. Ben sadece yetkililere seslenmek istiyorum. Biz bilinçli bir şekilde girmedik. Akşam saat 9 sıralarında girdik. Bilsek girmezdik. Herhangi bir emniyet şerdi yoktu. Milli Park olduğunu biz ceza yedikten sonra öğrendik. Bu iş makineleri denize kadar giriyorlarsa Onlarda cezayı alsınlar o zaman” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Katiliyle son yemeğinin görüntüleri ortaya çıktıKatiliyle son yemeğinin görüntüleri ortaya çıktı
İl dışı yer değiştirmede iptal hakkı ne zaman verilir?İl dışı yer değiştirmede iptal hakkı ne zaman verilir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İfşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
İfşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Büyük tepki çekmişti! 'Çakarlı maganda' olayında yeni gelişme
Büyük tepki çekmişti! 'Çakarlı maganda' olayında yeni gelişme
Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den ilk açıklama
Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den ilk açıklama
'9 yaşında tecavüze uğramaya başladım'
'9 yaşında tecavüze uğramaya başladım'
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
İlginizi Çekebilir
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
Doktor Hacer'i 7 yıl taciz etti, meşhur oldum diye paylaştı!
Doktor Hacer'i 7 yıl taciz etti, meşhur oldum diye paylaştı!
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yangında 'Buğdayımı kurtarın' diyerek ağladı
Yangında 'Buğdayımı kurtarın' diyerek ağladı
Sıcak hava sahilleri doldurdu
Sıcak hava sahilleri doldurdu
Azeri suç örgütü elebaşının katiliyle son yemeğinin görüntüleri ortaya çıktı
Katiliyle son yemeğinin görüntüleri ortaya çıktı
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Yol kenarında birbirlerine girdiler! Korkunç olay
Yol kenarında birbirlerine girdiler!
Mesai saatleri değişiyor mu? Koronavirüsten dolayı mesai saatleri değişecek mi? Uzmanından toplu taşıma önerisi!
Koronavirüsten dolayı mesai saatleri değişecek mi?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.