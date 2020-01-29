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Antalya'da kimyasal maddeden zehirlenme şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 23:56 | Son Güncelleme

Gazipaşa ilçesinde çöp kamyonuyla çöp toplayan 2 işçi ve şoför hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çöp kamyonuyla çöp toplayan 2 işçi ve şoför, kimyasal maddeden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Gazipaşa ilçesi Beyobası Mahallesi Sanayi sitesinde belediyeye ait kamyona çöp boşaltırken fenalaşan temizlik işçileri Mahmut Ş, Mehmet Ö. ile çöp aracının şoförü Hakkı A. zehirlenme şüphesiyle Gazipaşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Zehirlenmenin kimyasal bir maddeden kaynaklanmış olabileceği üzerinde duran jandarma, çöp kutusunun bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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çöp kamyonu Gazipaşa işçi zehirlenme

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