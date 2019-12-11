HABER

Antalya'da 'kırmızı kod' teyakkuzu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 12:18 | Son Güncelleme

BÜYÜKŞEHİR'DEN 'KIRMIZI KOD' ÖNLEMLERİ Antalya Büyükşehir Belediyesi, meteorolojinin 'kırmızı kod' uyarısı sonrası olası risklere karşı önlemlerini had safhaya çıkardı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN 'KIRMIZI KOD' ÖNLEMLERİ
Antalya Büyükşehir Belediyesi, meteorolojinin 'kırmızı kod' uyarısı sonrası olası risklere karşı önlemlerini had safhaya çıkardı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer Çevikol, meteorolojinin uyarısından sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in direktifiyle belediye bünyesinde kriz masası oluşturduklarını aktardı. Valilikte kurulan kriz masasında da belediyeyi temsil ettiklerini anlatan Tuncer, kırmızı uyarının 6 ilçeyi kapsamasına rağmen 19 ilçede acil müdahele ekipleri oluşturduklarını kaydetti. Tuncer, ?Ekiplerimiz, ekipmanlarıyla teyakkuz halinde. Vatandaşların çağrısı ve mağduriyet durumlarında ekiplerimiz müdahale etmek üzere bekleyişteler diye konuştu.
ARAÇLAR UYGUN YERLERE PARK EDİLMELİ
Meteorolojinin bilgilerine göre merkez ilçelerin yanı sıra Kemer, Serik, Kumluca ve Finike'de yoğun yağış beklendiğini ifade eden Tuncer, uyarıların ardından belediyenin sosyal medya hesaplarından ve radyo programlarına konuk olarak katılarak vatandaşlara uyarıda bulunduklarını söyledi. Mecbur olmadıkça vatandaşların trafiğe çıkmamaları tavsiyesinde bulunduklarını aktaran Tuncer, ?Araçlar uygun yerlere park edilmeli. Vatandaşlarımız ile iletişim halindeyiz. Sorunlara çözüm bulmak üzere tüm ekiplerimizi seferber ettik. İtfaiye ekiplerimizin izinlerini iptal ettik. Yağış başladı ama henüz hafif yağıyor. Kazasız, sıkıntısız bir yağmur geçirilmesi dileğini taşıyoruz dedi.

PARTNER Bakanın ağzı açık kaldı! Olay yaratan bikini Bakanın ağzı açık kaldı! Olay yaratan bikini
Sibirya soğukları Kars’ta etkili oluyorSibirya soğukları Kars’ta etkili oluyor
Çalıntı koyunlarla yakalandılarÇalıntı koyunlarla yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Ünlü teknik adam kovuldu

Ünlü teknik adam kovuldu

Yasemin Özilhan'dan Mucize Doktor açıklaması!

Yasemin Özilhan'dan Mucize Doktor açıklaması!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dövdüğü eşi ölünce tutuklanan astsubay: Başka erkeklerle yazışmalarını gördüm

O astsubay tutuklandı: Telefonunda o yazışmaları görünce...

Yalova'da tersanede yangın

Yalova'da tersanede yangın

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin yeni açıklama

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin yeni açıklama

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin olası yaptırımlarına İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Yargıtay eski üyesi Hüseyin Kulaç'ın cezası onandı

Yargıtay eski üyesi Hüseyin Kulaç'ın cezası onandı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması: Vazgeçmek söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması: Vazgeçmek söz konusu değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.