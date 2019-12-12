Antalya’da ‘kırmızı kod’ uyarısı için gece nöbeti başladı

Antalya için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce verilen ‘kırmızı kod’ uyarısı sonrası, itfaiye ekipleri teyakkuza geçti. İzinleri iptal olan ekipler, olası olumsuzluklara karşın gece nöbetine başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘kırmızı kod’ uyarısının ardından bugün akşam saatlerinde kentte yağış etkili olmaya başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de olası sel ve su baskınlarına anında müdahale için teyakkuza geçti. Ekiplerin tüm izinleri iptal olurken, personeller göreve çağrıldı. Kepez ilçesindeki İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı bir merkezde toplanan ekipler, tahliye botu, vidanjör, iş makineleri, su tahliye pompaları ve itfaiye araçlarını hazır hale getirdi.

Yağmurluk, çizme ve baretlerini giyen ekipler, ‘kırmızı kod’ uyarısının sona ereceği 12 Aralık Perşembe günü saat 12.00’ye kadar nöbet tutmaya başladı.

