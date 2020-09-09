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Antalya’da kırsal alanda çıkan yangın söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 14:50 | Son Güncelleme

Antalya’nın Aksu ilçesinde kırsal alanda meydana gelen yangın söndürüldü.Yangın, Yurtpınar Mahallesi’ndeki kırsal alanda çıktı.

Antalya’nın Aksu ilçesinde kırsal alanda meydana gelen yangın söndürüldü.
Yangın, Yurtpınar Mahallesi’ndeki kırsal alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, etrafında ağaçların bulunduğu alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen 5 teknik eleman ve 20 işçinin 5 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 söndürme helikopteri ve belediyeye ait 4 arazözle müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 50 dönüm alanın zarar gördüğü ve alevlerin seralara ulaşmadan kontrol altına alındığı alanda soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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