Antalya'da kız çocuğunun kaçırıldığı iddiası

Antalya'da 4 gün önce evden ekmek almak için çıkan 14 yaşındaki Sıla Ö'nün kaçırıldığı ileri sürüldü.

İddiaya göre, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Sıla Ö, 28 Ocak'ta sabah ekmek almak için evden çıktı. Dört çocuk annesi Emine Ö (43), eve dönmeyen kızını mahallede aramaya başladı.

Anne Emine Ö, bu sırada cep telefonuna birkaç kez evlerinde misafir ettikleri Savaş G'den (36) "Anneciğim, babacığım, namusunuz benim namusumdur. Ben kızınızı, kızınız da beni seviyor, bizi ayırmayın. Artık o benim, ölene kadar namusum. Böyle olsun istemezdim. Kendinize iyi bakın, sıkıntınız olursa arayın." yazılı mesaj geldi.

Mesajın gönderildiği cep telefonunu arayan ve kimseye ulaşamayan anne Emine Ö, polis merkezine giderek mesajı gönderen Savaş G'den şikayetçi oldu.

Anne Emine Ö, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının 28 Ocak'ta ekmek almak için evden çıktığını, kendisinden bir daha haber alamadığını söyledi.

Kızının kaybolduğu gün daha önce evlerinde misafir ettikleri Savaş G'den mesajdan aldığını gözyaşları içinde anlatan Emine Ö, kızının bu kişinin yanında olduğunu ve bir daha kendilerini aramamaları yönünde bir mesaj aldığını ifade etti.