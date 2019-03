Antalya'da, teknisyenlik, pilotluk, şoförlük gibi meslek gruplarında kadınların da yer alabilmeleri için farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi himayesinde Fraport TAV Antalya Havalimanı'nın desteğiyle Fraport Antalya Havalimanı'nda projenin pilot okulu Aksu Cihadiye Ortaokulu'ndaki kız öğrencilere yönelik "Girls Can Do It /Kızlar da Yapabilir" etkinliği düzenlendi.

Farklı meslek gruplarından etkinliğe katılan kadınlar, öğrencilere meslekleri hakkında bilgi verdi.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Gudrun Teloeken, havacılık sektöründe farklı işlerle uğraşan kadın görevlilerin, kız öğrencilere örnek olabilmesi amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk de kendisinin de bir kadın olarak Büyükşehir Belediyesinde önemli bir görevde bulunduğunu ifade etti.

Erkeklerin egemen olduğu meslek gruplarında kadınların da en iyi şekilde görevlerini yapabildiğini anlatan Öztürk, toplumda çok sayıda örneklerinin olduğunu kaydetti.