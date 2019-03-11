Erkeklerin egemen olduğu meslek gruplarında kadınların da en iyi şekilde görevlerini yapabildiğini anlatan Öztürk, toplumda çok sayıda örneklerinin olduğunu kaydetti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk de kendisinin de bir kadın olarak Büyükşehir Belediyesinde önemli bir görevde bulunduğunu ifade etti.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Gudrun Teloeken, havacılık sektöründe farklı işlerle uğraşan kadın görevlilerin, kız öğrencilere örnek olabilmesi amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Antalya'da, teknisyenlik, pilotluk, şoförlük gibi meslek gruplarında kadınların da yer alabilmeleri için farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Yaklaşık 10 yıl önce tesadüfen bu göreve başladığını dile getiren Özdem, "İşimi çok seviyorum. Zorlandığım dönemler oldu. Araç kullanmayı itfaiyede öğrendim, ilk olarak itfaiye kamyonunu kullandım. Manavgat'ta bir trafik kazası ve ev yangını aynı anda oldu. Bana arkadaşlarım, 'Bu aracı kullanıp, kaza yerine gitmen gerekiyor' dedi. Hayatımın en büyük sınavıydı, kurtarma arabasıyla gittim." şeklinde konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinde itfaiye memuru olarak görev yapan Seda Özdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevinin çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Toplumsal Destek Projeleri Koordinatörü Doç. Dr. Serap Toru da mesleği konusunda ve kendi yaşamından örnekler verdi.

Öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Öztürk, "Bazen toplumsal ön yargılarla karşılaşabilirsiniz ama yılmadan, yorulmadan, çalıştığınız sürece amacınıza ulaşacaksınız. Mesleklerde cinsiyet ayrımına, şartlanmışlıklara izin vermeyin. Hedeflerinizi seçerken cinsiyetinizi değil, yeteneklerinizi ve isteklerinizi değerlendirin." dedi.

En çok, olay yerinde kendisini ifade etmekte zorlandığını anlatan Özdem, "Olay yerine gittiğimizde hiç kadın itfaiye görevlisi görmeyen polis arkadaşlar önce yadırgıyorlar. Ama kıyafetimi, amblemlerimi gördüklerinde yardımcı oluyorlar. Kendi arkadaşlarımız da artık bize alıştılar, bir kazaya ya da olaya gittiğimizde 'Sen arabada otur' demiyorlar, 'Hadi bakalım' deyip, koordinasyonlu bir şekilde çalışıyoruz. " dedi.

Uçak Teknisyeni Rüveyda Okuyucu da uçak bakım ve onarım çalışmalarında yer aldıklarını söyledi.

Sektörde kadın sayısının çok az olduğunu dile getiren Okuyucu, erkek egemen bir meslekte çalıştığını kaydetti.

Bu görevde 4 yıldır bulunduğunu belirten Okuyucu, "Güç gerektiren bir iş yapıyorum. Bunun için gerek sporla gerek takviye besinlerle sürekli kendimi geliştiriyorum. Erkek meslek arkadaşlarım önce 'Ne işin var burada' diyorlardı, hatta onlara kurabiye yapıp getiriyordum. 'Teknisyenlik yaparken bir de elimin hamuruyla kurabiye yaptım' diyordum." şeklinde konuştu.

Yardımcı Pilot Berrak Kalafat Esen de 9 yıldır bu görevi yaptığını belirtti.

Görevini severek yaptığını anlatan Esen, "Uçağa binmek, uçmak, 79 tonun gücünü hissedip, kontrol altına almak çok güzel bir duygu. Kadın olduğum için hiç köstek görmedim, hep destek gördüm." diye konuştu.

Sektörde kadın sayısının çok az olduğunu ifade eden Esen, kız öğrencilere pilot olmanın zevkli bir meslek olduğunu anlattı.

