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Antalya'da kızların tekme tokat kavgası

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 15:16 | Son Güncelleme

 ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde B.Ş.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde B.Ş. adlı genç kız, 9'uncu sınıf öğrencisi H.Y.'yi tekme tokat dövdü. H.Y., hastanedeki tedavisinin ardından B.Ş.’den şikayetçi oldu.
​Olay, 23 Ekim günü meydana geldi. Rahatsız olduğu için raporlu olan Şule Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi H.Y., arkadaşlarından ödevleri almak için okulun önüne geldi. H.Y., kapının önünde B.Ş. ve arkadaşları ile karşılaştı. İki kız arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. B.Ş., H.Y.'yi okul çıkış kapısının karşısındaki otopark alanına götürerek dövmeye başladı. Genç kızı saçından yakalayıp başını defalarca yere çarpan B.Ş., daha sonra olay yerinden ayrıldı.
Manavgat Devlet Hastanesi'ne giderek rapor alan H.Y., daha sonra B.Ş.'den şikayetçi oldu.

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