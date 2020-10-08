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Antalya’da köprü altında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 11:57 | Son Güncelleme

Antalya’da havalimanı yolu üzerindeki Cırnık Köprüsü altında erkek cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre, saat 10.30 sırasında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi’ndeki Cırnık Köprüsü altına inen vatandaşlar hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

Antalya’da havalimanı yolu üzerindeki Cırnık Köprüsü altında erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, saat 10.30 sırasında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi’ndeki Cırnık Köprüsü altına inen vatandaşlar hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Seslenmelerine rağmen şahıstan cevap alamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Köprü altına inen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 35-40 yaşlarındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik belgesi çıkmayan şahsın cansız bedeni olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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