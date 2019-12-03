Antalya’da korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde eşiyle uzun süredir ayrı yaşadığı bildirilen Deniz Baş’ın, pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olaydan sonra cinayeti üstlenen eşinin aksine, olayı gerçekleştiren kişinin bir erkek olduğu ve olaydan sonra polis tarafından yakalandığı bildirildi.

Olay, Antalya’nın Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir eşinden ayrı yaşayan Deniz Baş 07 ACB 271 plakalı otomobille eşinin de yaşadığı kayınpederinin evinin önüne geldiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Pompalı tüfekle defalarca ateş edilen Deniz Baş’ın aracı yol üzerinde bulunan bir bahçe duvarına çarparak durdu. Olayın ardından çok sayıda polis ekibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Deniz Baş, sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.