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Antalya’da korkutan ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 20:45 | Son Güncelleme

Antalya’da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya’da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çocuğunun evde olduğunu düşünen ve büyük korku yaşayan baba, evde kimsenin olmadığını öğrenince rahat bir nefes aldı.
Edinilen bilgiye göre yangın, saat 19.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’ndeki bir müstakil evde çıktı. İki çocuğuyla yaşayan İbrahim Alkış, yan taraftaki babasının evine akşam yemeğine gitti. Yemeğin ardından Alkış’ın iki çocuğu bir süre sonra sokağa oynamaya çıktı. Alkış, aramaya çıktığı çocuklarından birini bulurken diğerini bulamadı. Bu sırada İbrahim Alkış’ın müstakil evinden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Çocuğun evde olabileceğini düşünen aile büyük korku yaşadı. Kendi imkanlarıyla yangına müdahale eden aile içeride kimsenin olmadığını öğrenince baba Ali Alkış, çocuğunu yeniden aramaya gitti. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Polis ve itfaiye yangınla ilgili inceleme başlattı.

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