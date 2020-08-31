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Antalya’da korkutan ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 15:34 | Son Güncelleme

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde tek katlı evde meydana gelen yangın, yaklaşık 1 saatlik süren çalışma sonucu söndürüldü.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde tek katlı evde meydana gelen yangın, yaklaşık 1 saatlik süren çalışma sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Sülekler Mahallesi’nde Havva Hanım Gün’e ait tek katlı evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, dumanlar birden yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Ev ise kullanılamaz hale geldi.

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