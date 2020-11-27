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Antalya’da korkutan yangın

27.11.2020 14:26 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde kargılık alanda yangın çıktı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kargılık alanda yangın çıktı. Koyun ağılı ve yerleşim yerine ulaşmadan söndürülen yangın, mahalleliyle korku dolu anlar yaşattı.
Yangın, gece saatlerinde Boztepe Mahallesi Tahtacılar mevkiindeki kargılık alanda meydana geldi. Enerji hattının kargılara değmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin müdahalesi sonucunda koyun ağılı ve yerleşim yerine ulaşmadan söndürüldü.
Yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle bir anda büyürken, yangına yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan ağıldaki koyunlar boşaltıldı, yakında bulunan evlerdeki insanlar da evlerini terk etti.

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