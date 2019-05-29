HABER

Antalya'da korkutan yangın, alevler gökyüzünü sardı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 22:47 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, geri dönüş malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangın, endişe yarattı. Alevlerin gökyüzünü sardığı yangından tonlarca geri dönüşüm malzemesi kül oldu.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, geri dönüş malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangın, endişe yarattı. Alevlerin gökyüzünü sardığı yangından tonlarca geri dönüşüm malzemesi kül oldu.

Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanda saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kuru otları tutuşmasıyla yayılan alevler geniş bir alanda etkili oldu. Bölgeden yükselen duman ve alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti. Ekipler bir yandan yangının ormanlık alana sıçramaması için önlem alırken diğer yandan da söndürmek için yoğun çaba gösterdi. Metrelerce yükselen alevler paniğe neden oldu. Bölgeden yükselen siyah duman ise kentin pek çok noktasından izlendi. Yaklaşık bir saat süren çabalar sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle tonlarca geri dönüşüm malzemesi yanarak kül oldu.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesiSatın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
'Pençe' operasyonu şehitleri memleketlerine uğurlandı'Pençe' operasyonu şehitleri memleketlerine uğurlandı
Çatıdan düşen 3 yaşındaki çocuk öldüÇatıdan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

'Patates gibisin' diyen takipçisine mayolu yanıt

'Patates gibisin' diyen takipçisine mayolu yanıt

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.