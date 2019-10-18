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Antalya'da kredi kartı dolandırıcılığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 15:05 | Son Güncelleme

Başkalarına ait kredi kartı bilgileriyle haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 5 zanlı, adli kontrol kartıyla serbest bırakıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, başkalarına ait kredi kartı bilgileriyle haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, jandarma ekipleri, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda başkalarına ait banka ve kredi kartlarıyla haksız kazanç elde ettiği öne sürülen C.S, Y.Y, O.S, F.B. ve Y.K. gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 100 gram esrar, çok sayıda pos cihazı, suç işlemede kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları, SIM kartları ile bilgisayarın yanı sıra bin 14 kredi kartı slipi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, alışveriş yapan müşterilerin kredi kartı bilgilerini alarak, kendi çıkarları doğrultusunda kullandığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Jandarma kredi kartı dolandırıcılık

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