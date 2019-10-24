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Antalya'da kredi kartı hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 18:01 | Son Güncelleme

Finlandiyalı kadın turistin kredi kartını çalarak hesabından para çektikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kadın turistin kredi kartını çalarak hesabından para çektikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Finlandiyalı kadın turist polise başvurarak, bir bankanın ATM'sinde işlem yaptıktan sonra kredi kartının çalındığını ve hesabından para çekildiğini belirterek, şikayette bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler T.A. (46) ve Z.Ö. (42), Saray Mahallesi Meteoroloji Sokak'ta bir pansiyonda yakalandı.

Birçok suç kayıtları bulunduğu belirlenen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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adliye Alanya Kredi Kartı Hırsızlığı polis

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