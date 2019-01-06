Antalya'da kültür sanat

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin ocak programı kapsamında, Haldun Dormen'in başrolünü oynadığı Moliere'in ölümsüz eseri "Kibarlık Budalası" başta olmak üzere 6 etkinlik gerçekleştirilecek.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkan Şoray Kültür Merkezi ocak ayı programı kapsamında Dormen'in başrolünü oynadığı Moliere'in ölümsüz eseri "Kibarlık Budalası", Ataol Behramoğlu'nun yazdığı müzikli gösteri "Bebeklerin Ulusu Yok", Türkiye'nin barok dönem enstrümanlarıyla Avrupa ve Osmanlı Barok dönem müziklerini yorumlayan İzmir Barok ve "Muratpaşa'da Sanat Var" etkinlikleri seyircinin beğenisine sunulacak.

- Hayati Misman 50. sanat yılı sergisi

İlk olarak ressam Hayati Misman'ın 50. sanat yılı anısına düzenlenecek sergi 11 Ocak'ta saat 17.30'da sanatseverlerin ziyaretine açılacak. Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu'nun yaptığı Şebnem Bahar Art Galeri'nin desteğiyle gerçekleşecek sergide, ünlü ressamın resim, heykel ve gravürlerinden oluşan eserleri yer alacak.

- Yüzleşme tiyatro eseri