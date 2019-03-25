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Antalya'da kumar operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 18:15 | Son Güncelleme

Kent merkezindeki operasyonda 238 kişiye 123 bin 250 lira para cezası uygulandı

Antalya'da kumar ile yasa dışı bahis oynadıkları ve oynattıkları belirlenen 238 kişiye 123 bin 250 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kent merkezinde kumar oynandığı tespit edilen 23 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kumar ve yasa dışı bahis oynanması için yer ve imkan sağlayan 34 kişiye 57 bin 970 lira, kumar ve bahis oynayan 204 kişiye de 65 bin 280 lira para cezası uygulandı.

Operasyonda 9 bilgisayar kasası, 14 monitör, 10 dizüstü bilgisayar, 11 televizyon, cep telefonu, modem, kamera, 83 deste iskambil kağıdı, 2 bin 31 poker pulu, 3 bin 200 marka ve 885 oyun kartına el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya kumar operasyon para cezası yasa dışı bahis

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