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Antalya’da kumar oynayan ve oynatanlara 59 bin TL ceza

22.02.2021 12:46 | Son Güncelleme:
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Antalya’da kumar oynayan ve oynatanlara 59 bin TL ceza

Antalya’nın Kumluca ilçesinde kumar oynayan, oynanmasına yer ve imkan sağlayan 14 kişiye 59 bin 254 TL para cezası uyguladı.Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı üzerindeki bir adreste kumar oynandığı ve oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde kumar oynayan, oynanmasına yer ve imkan sağlayan 14 kişiye 59 bin 254 TL para cezası uyguladı.
Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı üzerindeki bir adreste kumar oynandığı ve oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, adrese yaptıkları operasyonda 14 kişiyle birlikte masa üstünde bin 315 TL olduğunu belirledi.
Polis H.B, M.U ve Ö.K,’ye kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yaparken, ikamette bulunan 14 kişiye de 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 34. Maddesine istinaden toplam 59 bin 254 TL idari para cezası uyguladı.

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