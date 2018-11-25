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Antalya'da kuru fasulye şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 15:19 | Son Güncelleme

Konyaaltı ilçesinde düzenlenen Çandır Fasulyesi Şenliği'nde kuru fasulye kazanlarının önünde kuyruk oluştu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen şenlikte 4 bin kişiye kuru fasulye dağıtıldı.

Konyaaltı Belediyesi tarafından sahil şeridindeki Kent Meydanı'nda bu yıl ikincisi gerçekleştirilen, Çandır Fasulyesi Şenliği'nde katılımcılara kuru fasulye ikramında bulunuldu.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, kazanlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 4 bin kişilik hazırlanan kuru fasulye yemeği kısa sürede tüketildi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şenlikte yaptığı konuşmada, kırsal kalkınma projesi kapsamında bölgenin önemli tarımsal markalarından birisi olan Çandır fasulyesini tanıtmak için şenlik düzenlediklerini söyledi.

Böcek, 900 metre rakımda yetişen Çandır fasulyesinin, bölgenin coğrafi yapısı dolayısıyla benzersiz bir lezzete sahip olduğunu kaydetti. Çandır fasulyesinin üretimini teşvik etmek ve çiftçileri desteklemek için 5 bin metrekarelik alanda fasulye üretimine başladıklarını bildiren Böcek, elde edilen tohumları üreticilere dağıttıklarını ifade etti.

Böcek, Çandır fasulyesine coğrafi tescil almak için çalıştıklarını belirtti.

Yöresel sanatçıların sahne aldığı şenlikte katılımcılar eğlenceli zaman geçirdi.

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Antalya Çandır fasulye Konyaaltı kuru fasulye Şenlik

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