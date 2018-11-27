Antalya'da kuvvetli sağanak uyarısı

Antalya ve ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, öğleden sonra Antalya çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerinden itibaren kuvvetini artıracağı belirtildi.

Çarşamba ve perşembe günleri Antalya'nın Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde aralıklarla şiddetli sağanak beklendiği kaydedildi. Vatandaşların oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve deniz üzerinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

