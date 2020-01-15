HABER
  4. Antalya'da kuyumcudan 17 kilogram altın çaldıkları iddiasıyla 8 kişi yakalandı

Antalya'da kuyumcudan 17 kilogram altın çaldıkları iddiasıyla 8 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 12:12 | Son Güncelleme

Antalya'da kuyumcudan 17 kilogram altın çaldıkları iddiasıyla 8 kişi yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir kuyumcudan altın çalınmasına ilişkin 8 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Manavgat ilçesindeki kuyumcudan 29 Aralık 2019'da yaklaşık 17 kilogram altının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 4 şüphelinin halk otobüsüne binerek Manavgat'tan Antalya kent merkezine geldiklerini belirledi.

Çalışmasını bu yönde yoğunlaştıran ekipler, kimliklerini tespit ettiği 3'ü Ukrayna, ikisi Moldova uyruklu 8 şüpheliyi Kemer ilçesinde yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği öne sürülen 41 bin 840 dolar, 3 bin 385 avro, 2 bin 190 lira ele geçirildi.

Yukarıpazarcı Mahallesi'ndeki dükkanının bulunduğu apartmanın yan tarafındaki pasajdan bodruma girilip, vitrinin kasasının olduğu bölümdeki duvar yıkılarak altınlar alınmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak
Mehmetçik ile köy sakinleri için karlı dağları aştılarMehmetçik ile köy sakinleri için karlı dağları aştılar
Minik kız seyir halindeki otomobilden düştüMinik kız seyir halindeki otomobilden düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şube Müdürlüğü hırsız Hırsızlık Büro Amirliği

En Çok Okunan Haberler

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Tunceli'de kayıp Gülistan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Gülistan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Kar topu oynarken vücutlarında yanıklar oluşmuştu! Çocukların tedavisi sürüyor

Kar topu oynarken vücutlarında yanıklar oluşmuştu! Çocukların tedavisi sürüyor

Şırnak’ta yaşayan Süryani çiftten haber alınamıyor! Herkes seferber oldu

Süryani aile için seferber olundu

Beyaza bürünen yaylalar doğal güzelliğiyle cezbediyor

Doğayla iç içe olmak isteyenler, orayı bir de şimdi görün

Manisa'da korkutan anlar! 3 yaşındaki çocuk seyir halindeki otomobilden düştü

Korkutan olay! Küçük çocuk seyir halindeki araçtan düştü

Yağmur yağınca asırlık mezarlar ortaya çıktı

Yağmur yağınca ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.