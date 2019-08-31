Antalya'da kuyumcudan hırsızlık

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 1,5 kilogram altın ve mücevher çaldığı öne sürülen şüpheli Alanya'da gözaltına alındı.
İddiaya göre, Evrenseki Mahallesi'nde çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 1,5 kilogram altın ve mücevher çalan Hüsnü M. kayıplara karıştı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Alanya ilçesindeki otelde olduğu belirlenen zanlı, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalıntı altın ve mücevherlerle yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.
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