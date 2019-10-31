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Antalya'da kuyumcudan silah tehdidiyle soygun yapan iki şüpheliden biri yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 12:30 | Son Güncelleme

Antalya'da kuyumcudan silah tehdidiyle soygun yapan iki şüpheliden biri yakalandı

Antalya'da, silah tehdidiyle kuyumcudan 700 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan iki kişiden biri, çevre esnafı tarafından yakalandı.

Hüsnü Karakaş Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde Fevzi Bulce'nin bulunduğu kuyumcu dükkanına, yüzlerine çorap geçiren silahlı iki kişi girdi. Şüpheliler, altınları vermek istemeyen Bulce'yi darbetti.

Çevredeki esnafın sesler üzerine dükkana geldiğini görüp paniğe kapılan zanlılardan M.A, esnaf tarafından yakalandı. Diğer zanlı, yaklaşık 700 bin lira değerinde ziynet eşyasıyla kaçtı.

Esnafın yakaladığı zanlıyı gözaltına alan polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, diğer şüphelinin kaçarken kullandığı araç ara sokakta terk edilmiş olarak bulundu. Araçta çok sayıda sahte plaka ele geçirildi.

Polis ekiplerinin, şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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hırsızlık kuyumcu soygun ziynet eşyası

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