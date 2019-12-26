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  4. Antalya’da lastiği patlayan çimento yüklü tır alev alev yandı

Antalya’da lastiği patlayan çimento yüklü tır alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 12:39 | Son Güncelleme

Antalya’nın Finike ilçesinde lastiği patladıktan sonra ilerlemeye devam eden çimento yüklü tır, alev alev yandı.

Antalya’nın Finike ilçesinde lastiği patladıktan sonra ilerlemeye devam eden çimento yüklü tır, alev alev yandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Olay, sabah saatlerinde Finike-Demre Karayolu Çağıllı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demre istikametine doğru ilerleyen Cemil A. kontrolündeki çimento yüklü 34 ZUN 93 dorse plakalı tır, dorseye bağlı lastiklerinden birinin patlaması ve uzun süre patlak lastikle ilerlenmesi sonucu alev aldı. Aracındaki yangını fark eden sürücü Arkan, tırın dorsesini ayırarak maddi hasarın büyümesi önlendi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Finike Gruplar Amirliği ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Maddi hasar oluşan tırın Demre’de bulunan özel bir beton şirketine malzeme taşıdığı öğrenildi.

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