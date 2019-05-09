HABER

Antalya'da "Leather & Fur Fashion Show Fuarı" düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 10:33 | Son Güncelleme

Fuarın açılış defilesinde, Brezilyalı manken Ana Beatriz Barros podyuma çıkacak

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneğince (TDKD) Antalya'da "Leather & Fur Fashion Show Fuarı" düzenlenecek.

TDKD'den yapılan açıklamaya göre, fuar, 22-25 Mayıs'ta Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilecek.

Fuarın ilk gününde yapılacak defilede, Brezilyalı manken Ana Beatriz Barros, Öner Evez'in koreografisiyle podyumda yürüyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, yerli yatırımcıların yanı sıra yabancı satın alma heyetinin katılacağı organizasyonun "süper model"inin, fuara gelecek bin 500'ün üzerindeki yabancı davetlinin anketiyle belirlendiğini kaydetti.

Gözmen, "Ay yıldızlı dövmesiyle milli duyguları daha da ön plana çıkaran Ana Beatriz Barros'u Türkiye'de görmekten büyük mutluluk duyacağız." ifadesini kullandı.

PARTNERİftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin!İftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin!
İzmir Kavram MYO’dan Kariyer Günleriİzmir Kavram MYO’dan Kariyer Günleri
Obje bakım teknikleriyle çok sayıda objenin uzun süre kalıcı hale gelmesi sağlanıyorObje bakım teknikleriyle çok sayıda objenin uzun süre kalıcı hale gelmesi sağlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ana Beatriz Barros Ay yıldız dövmesi deri Podyum

En Çok Okunan Haberler

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

ABD'den İstanbul seçimleri açıklaması

ABD'den İstanbul seçimleri açıklaması

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Teröristlerin dağa eleman kazandırma şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Teröristlerin şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu: Türkiye hâlâ bir demokrasi ancak mücadele ve çalışma gerektiriyor

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu!

Müjdat Gezen'e büyük şok! Avukatı duyurdu

Mardin merkezli 7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.