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Antalya'da LGS heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 11:38 | Son Güncelleme

ANTALYA'da da Liselere Geçiş Sınavı (LGS) heyecanı yaşandı.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da da Liselere Geçiş Sınavı (LGS) heyecanı yaşandı. Öğrenciler sınavda aileleri ise okul çevrelerinde ter döktü.

Antalya'da LGS'nin ilk oturumu için sabahın erken saatlerinde okullarda yerini alan öğrenciler saat 09.00 itibariyle sınava girecekleri dersliklere alınmaya başlandı. Kapıdaki görevliler, öğrencilerin sadece şeffaf şişede su ve peçeteyle içeri girişine izin verdi. Sınava 5 dakika kala okulun bahçelerindeki aileler dışarı çıkartıldı.

LGS'nin ilk oturumu 09.30'da başladı. Öğrenciler ilk oturumda Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dilden toplam 50 soruya 75 dakikada yanıt verecek. Geç kalan öğrencilerin saat 09.45'e kadar girişine verildiği sınava, Antalya'daki Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi'nde sınava giren öğrencilerin zamanında okulda yer aldığı görüldü.

LGS'nin ilk oturumu 75 dakika sürecek. 45 dakikalık arada dinlendikten sonra 11.30'da başlayacak olan ikinci oturum için tekrar salonlarda yerlerini alacak.

Öğrenciler içeride ter dökerken, okulun çevresinde çocuklarını bekleyen ailelerin de heyecanlı olduğu gözlendi.

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