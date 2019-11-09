HABER

Antalya'da lise öğrencilerden "10 Kasım" koreografisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 16:56 | Son Güncelleme

Antalya'da lise öğrencilerden "10 Kasım" koreografisi

Antalya'nın Finike ilçesinde lise öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.

Finike Canan Yavuz Gürkan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle bir koreografi oluşturdu.

Okulun 220 öğrencisi ve bütün öğretmenlerinin desteğiyle okul bahçesinde, "kalp atması", "saat 09.05 geçe" ve "sonsuzluk işareti," yapıldı. Öğrenciler daha sonra Türk bayrağı açıp "unutmayacağız" koreografisini gerçekleştirdi.

Okul müdürü İsmail Öner, gösteride yer alan çocuklara seslenerek, "Mustafa Kemal'ler Ölmez, geleceğe yön verecek olan sizlersiniz, sizinle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

PARTNERPartneriniz gözleri açık öpüşüyorsa dikkat!Partneriniz gözleri açık öpüşüyorsa dikkat!
Konya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralıKonya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Balıkesir Ticaret Borsası’nı ziyaret ettiTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Balıkesir Ticaret Borsası’nı ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
10 Kasım Finike gösteri Koreografi öğrenci

En Çok Okunan Haberler

Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti

Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Şeyma Subaşı'nın arabada yaptığı hareketler olay oldu

Şeyma Subaşı'nın arabada yaptığı hareketler olay oldu

Bakan Varank güzel haberi verdi: Tırmanıyoruz

Bakan Varank güzel haberi verdi: Tırmanıyoruz

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
’Eşek şakası’ itfaiyede bitti

’Eşek şakası’ itfaiyede bitti

Kan donduran olay! Kendini böyle savundu

Kan donduran olay! Kendini böyle savundu

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 10 Kasım mesajı

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 10 Kasım mesajı

Bir anda ortaya çıktılar, herkes telefonlarına sarıldı

Bir anda ortaya çıktılar, herkes telefonlarına sarıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

Çağlayan Adliyesi'nde intihar etmişti! Yazar Seray Şahiner'in eşi İbrahim Özkan toprağa verildi

Ünlü yazar Seray Şahiner'den eşine son veda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.