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Antalya’da LPG tankeri 7,5 saattir yanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 15:32 | Son Güncelleme

Antalya’da kaza sonrası LPG dolu tankerde çıkan yangın 7,5 saattir sürüyor.

Antalya’da kaza sonrası LPG dolu tankerde çıkan yangın 7,5 saattir sürüyor. İçerisinde yaklaşık 15 bin metreküp yakıtın bulunduğu tankere, 10 itfaiye aracı ve 40 personel kontrollü bir şekilde köpüklü suyla müdahale ediyor.
Yangın, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı’nda saat 7.40 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 34 US 3695 plakalı LPG tankerine, Ömer Güncü’nün kullandığı 41 HU 507 plakalı kamyon henüz belirlenemeyen nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle LPG tankeri alev alıp yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Trafik ekipleri tankerin patlama ihtimaline karşı trafiği yaklaşık 1 kilometre geriden kesip, başka bir yola yönlendirdi. Kazayı kamyon sürücüsü yara almadan atlatırken, yanındaki yolcu Murat K. ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Tankerde devam eden yangını itfaiye ekipleri köpük sıkarak kontrol altına almaya çalışırken, polis ise vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri de olası bir patlama ihtimaline karşın alevlere yatarak, köpüklü suyla müdahale ediyor.
Yangının uzun sürmesi itfaiye erlerini de oldukça yordu. 5’erli gruplara bölünen ekipler, nöbetleşerek soğutma çalışmalarını sürdürdü.Nöbeti devreden bazı itfaiye erleri ise öğle yemeğini refüjdeki ağaç gölgesinde yedi. LPG tankerinin içerisinde yaklaşık 15 bin metreküp yakıtın bulunduğu, alevlere 10 itfaiye ve 40 personelle müdahalede bulunulduğu belirtildi.

Antalya’da LPG tankeri 7,5 saattir yanıyor

Antalya’da LPG tankeri 7,5 saattir yanıyor

Antalya’da LPG tankeri 7,5 saattir yanıyor

Antalya’da LPG tankeri 7,5 saattir yanıyor

Antalya’da LPG tankeri 7,5 saattir yanıyor

Antalya’da LPG tankeri 7,5 saattir yanıyor

Antalya’da LPG tankeri 7,5 saattir yanıyor

Antalya’da LPG tankeri 7,5 saattir yanıyor

Antalya’da LPG tankeri 7,5 saattir yanıyor

Antalya’da LPG tankeri 7,5 saattir yanıyor

Antalya’da LPG tankeri 7,5 saattir yanıyor

Antalya’da LPG tankeri 7,5 saattir yanıyor

Antalya’da LPG tankeri 7,5 saattir yanıyor

Antalya’da LPG tankeri 7,5 saattir yanıyor

Antalya’da LPG tankeri 7,5 saattir yanıyor
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