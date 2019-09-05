HABER

Antalya'da LPG tankerinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 08:59 | Son Güncelleme

LPG yüklü tankerde başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor - Patlama olasılığına karşı polis ekipleri önlem aldı

Antalya'da LPG yüklü tankerde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Bulvarı'nda seyir halindeki LPG tankerine, Ömer Güncü'nün kullandığı 41 HU 507 plakalı kamyon henüz belirlenemeyen nedenle arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle LPG yüklü tanker alev alıp yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri köpük sıkarak yangını kontrol altına almaya çalışırken, polis ekipleri ise olası bir patlama ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bu arada, kazada kamyonda bulunan bir kişinin yaralandığı ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi! Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!
Organları 13 yaşındaki çocuğa umut olduOrganları 13 yaşındaki çocuğa umut oldu
Iğdır’da 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildiIğdır’da 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
LPG tanker yangın

En Çok Okunan Haberler

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Iğdır’da 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Iğdır’da 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara'da saman yüklü kamyon alev alev yandı!

Saman yüklü kamyon alev alev yandı!

Hırsını alamayan sürücü önce otobüse sonra motosiklete çarpıp kaçtı

Hırsını alamadı trafiği arap saçına çevirdi

Yürekleri ağza getirdi! Yarı çıplak bir şekilde stadın aydınlatma direğine çıktı!

Yürekleri ağza getirdi! Film izler gibi seyrettiler!

İzmir'de korkutan yangın! Ekmek fabrikası küle döndü!

İzmir'de korkutan yangın! Fabrika küle döndü!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Kovaladıkları araca kurşun yağdırdılar!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Akan trafikte kurşun yağdırdılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.