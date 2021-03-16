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Antalya’da lüks villada ölü bulunan dört kişinin kimlikleri belirlendi

16.03.2021 02:54 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki lüks bir villada ölü bulunan 4 kişilik ailenin kimlikleri tespit edildi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki lüks bir villada ölü bulunan 4 kişilik ailenin kimlikleri tespit edildi. Annesini, babasını ve kız kardeşini öldüren adamın aynı tüfekle intihar ettiği belirlendi.
Olay saat 22:00 sıralarında ortaya çıktı. Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2386 Sokak üzerindeki bir sitedeki 3 katlı villada yaşayan aileden haber alamayan yakınları durumu siteye yakın bir yerde yaşayan arkadaşlarına bildirdi. Siteye gelen akrabaların arkadaşına kapıyı açan olmayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla siteye gelen polis ekipleri, girdikleri villada Gülsen Işık Gider(65), Muzaffer Gider (73) Gamze Gider (45) ve Mustafa Gider’in(40) cansız bedenini girişte mutfak bölümünde buldu. Olay yeri ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 4 kişinin av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. İlk belirlemelere göre, ailenin erkek çocuğu Mustafa Gider’in anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdiği tahmin ediliyor. Ailenin bir yıldır bu villada yaşadığı ve anne babanın emekli olduğu öğrenildi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından 4 kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mustafa Gider’in bir otelde fotoğraf işi taptığı ve yüklü miktarda borcu olduğu öğrenildi. Mustafa Gider’in, mutfakta annesi ve kız kardeşini vurduktan sonra üst katta vurarak öldürdüğü babasını mutfağa indirdiği ve burada ayanı silahla intihar ettiği belirlendi.

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