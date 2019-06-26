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Antalya'da mahalle bekçilerine pompalı tüfekle ateş açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 02:26 | Son Güncelleme

Mahalle bekçilerine pompalı tüfekle ateş eden kişi, özel harekat polislerini teyakkuza geçirdi

Antalya'da bekçilere pompalı tüfekle ateş eden kişiyi yakalamak için mahalleye özel harekat polisleri çağrıldı.

Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde yaşayan A.Ö, gece yarısı evinin bulunduğu sokakta devriye gezen mahalle bekçilerine pompalı tüfekle ateş etti.

Olayda yara almayan bekçilerin yardım istemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Evinde olduğu düşünülen silahlı saldırganın yakalanabilmesi için özel harekat polislerine haber verildi.

Çatışma ihtimalini göz önünde bulunduran emniyet yetkilileri, 112 Acil Servis ekibi de çağırdı. Sağlık görevlileri, ambulansla bir süre sokakta bekledi.

Özel harekat ekiplerinin gelmesiyle çelik yeleklerini giyip söz konusu adrese giren polisler, şüpheli A.Ö'nün evde olmadığını tespit etti.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Antalya Mahalle Bekçisi Özel Harekat polis pompalı tüfek

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