HABER

Antalya'da mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 21:32 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Konyaaltı kırsalında mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarıldı.

Antalya'da mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarıldı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Konyaaltı kırsalında mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarıldı.
Konyaaltı kırsalında mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter ile kurtarılırken, o anların görüntülerini Antalya Valisi Münir Karaloğlu sosyal medya hesabından paylaşarak, mahsur kalan ve kurtarılan kişilere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Münir Karaloğlu kurtarma operasyonuyla ilgili paylaştığı görüntülerde, Konyaaltı ilçesi kırsalında mahsur kalan üç gencin Sahil Güvenlik helikopteri tarafından kurtarıldığını belirterek, "ABD filmlerinde gördüğümüz kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Sahil Güvenlik ekibimizi kutluyor, gençlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
Görüntülerde, Sahil Güvenlik helikopterinden kayalık bölgede sarkıtılan çelik halatla bir personelin mahsur kalan gençleri helikoptere çıkarması bulunuyor.

FOTOĞRAFLI

Antalya'da mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarıldı

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
15 Temmuz şehidinin annesi trafik kazasında öldü15 Temmuz şehidinin annesi trafik kazasında öldü
4 kuyumcuyu sahte altınla dolandıran 3 şüpheli yakalandı4 kuyumcuyu sahte altınla dolandıran 3 şüpheli yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Erdoğan'dan Muğla'da belediyeye tepki: Dinlemeyiz vurur geçeriz

Erdoğan'dan Muğla'da belediyeye tepki: Dinlemeyiz vurur geçeriz

Rusya'dan flaş Venezuela iddiası!

Rusya'dan flaş Venezuela iddiası!

Usta sanatçı belediye başkan adayı oldu! İşte o ilçe...

Usta sanatçı belediye başkan adayı oldu! İşte o ilçe...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Taksim'de dehşete düşüren görüntüler!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

Yeni keşfedilen bitkiye Aziz Sancar'ın adı verildi! İşte nedeni...

Yeni keşfedildi, onun ismi verildi! İşte nedeni...

'İşsizlikten bunaldım' diye not bırakıp intihar etti

Not bırakıp intihar etti! Her satırı yürekleri sızlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.