Antalya’da mantar toplarken kaybolan kadını jandarma buldu

Antalya’nın Kaş ilçesinde ailesi ile mantar aramak için gittiği ormanda kaybolan kadını jandarma ekipleri buldu.

Kaş ilçesinde ormanlık alana ailesi ile mantar toplamaya giden 49 yaşındaki F.Ş.’den eşi E.Ş, uzun süre haber alamadı. Yakınları ile yaptıkları aramada eşinin izine rastlayamayan E.Ş, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ihbarla birlikte JAK ve Asayiş Timlerini bölgeye gönderdi. Bölgeyi iyi bilen vatandaşlarla arama faaliyetlerine başlayan jandarma saat 22.45 sıralarında F.Ş’yi, Gökçeyazı köyü Çalbalı mevkiindeki çoban evine sığınmış şekilde buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kadın eşine ulaştırıldı.

