HABER

Antalya'da martta deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 12:43 | Son Güncelleme

Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı sahilinde denize girdi

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, denizin keyfini çıkardı.

Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 21, deniz suyu sıcaklığı 17 derece ölçüldü.

Martta sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistlerden bazıları, Konyaaltı sahilinde denize girdi.

Bazı kent sakinleri, sahilde aileleri ve çocuklarıyla deniz manzarası seyretti, yürüyüş yapıp bisiklete bindi.

Denize giren İsmet Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizi, doğası, kültürü ve tarihiyle Antalya'nın görülmesi gereken bir kent olduğunu söyledi.

Arkadaşlarıyla 12 ay denize girdiğini belirten Yücel, "Denizde yüzmek bize moral, güç veriyor. Bir tarafımızda kar örtülü Beydağları, bir tarafımızda deniz ve güneş var. Harika bir doğa. Antalya'da yaşamak bir ayrıcalık, insanı mutlu ediyor. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

PARTNERÜnlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!Ünlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!
Binali Yıldırım: Bir Atatürk Kültür Merkezi de Anadolu Yakası'nda yapacağızBinali Yıldırım: Bir Atatürk Kültür Merkezi de Anadolu Yakası'nda yapacağız
Maltepe'de EYT MitingiMaltepe'de EYT Mitingi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya deniz deniz keyfi sıcak hava

En Çok Okunan Haberler

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

İhaneti drone ile yakaladı!

İhaneti drone ile yakaladı!

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baharın gelişiyle asırlardır yaşatılan gelenek: 'Ölü bayramı'

Baharın gelişiyle asırlardır yaşatılan gelenek: 'Ölü bayramı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 18 Mart mesajı

Erdoğan’dan 18 Mart mesajı!

Silivri'de define faciası! 2 kişi göçük altında kaldı

Silivri'de define faciası! 2 kişi göçük altında kaldı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

İstanbul'da 'EYT' mitingi! Alana girişler başladı...

İstanbul'da 'EYT' mitingi! Alana girişler başladı...

Troya Müzesi açılış için gün sayıyor

Troya Müzesi açılış için gün sayıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.