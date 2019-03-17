Antalya'da martta deniz keyfi

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, denizin keyfini çıkardı.

Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 21, deniz suyu sıcaklığı 17 derece ölçüldü.

Martta sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistlerden bazıları, Konyaaltı sahilinde denize girdi.

Bazı kent sakinleri, sahilde aileleri ve çocuklarıyla deniz manzarası seyretti, yürüyüş yapıp bisiklete bindi.

Denize giren İsmet Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizi, doğası, kültürü ve tarihiyle Antalya'nın görülmesi gereken bir kent olduğunu söyledi.

Arkadaşlarıyla 12 ay denize girdiğini belirten Yücel, "Denizde yüzmek bize moral, güç veriyor. Bir tarafımızda kar örtülü Beydağları, bir tarafımızda deniz ve güneş var. Harika bir doğa. Antalya'da yaşamak bir ayrıcalık, insanı mutlu ediyor. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

